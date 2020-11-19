Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

19.11.2020 14:17 | Son Güncelleme: 19.11.2020 14:20
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1357 lira 37 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1357 lira 37 kuruş olarak belirlendi.?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 779 bin 746 lira oldu. Bu rakam salı günü 4 milyon 128 bin 558 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1357 lira 37 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 784 bin metreküp olarak tespit edildi.?

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1398 lira 9 kuruş, satış fiyatı ise 1316 lira 65 kuruş olarak açıklandı.?

Türkiye'ye dün 187 milyon 654 bin 861 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 186 milyon 995 bin 809 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

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