Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1359 lira 77 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1359 lira 77 kuruş olarak belirlendi.?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 317 bin 297 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 6 milyon 945 bin 749 liraydı.?

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1359 lira 77 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 914 bin metreküp olarak tespit edildi.?

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1400 lira 56 kuruş, satış fiyatı ise 1318 lira 98 kuruş olarak açıklandı.?

Türkiye'ye dün 166 milyon 78 bin 94 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 163 milyon 372 bin 78 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer