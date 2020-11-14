Spot piyasada doğal gaz fiyatları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

14.11.2020 14:31 | Son Güncelleme: 14.11.2020 14:34
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1414 lira 30 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1414 lira 30 kuruş olarak belirlendi.?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyon 698 bin 235 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 9 milyon 506 bin 69 liraydı.?

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1414 lira 30 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 7 milyon 563 bin metreküp olarak tespit edildi.?

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1456 lira 73 kuruş, satış fiyatı ise 1371 lira 87 kuruş olarak açıklandı.?

Türkiye'ye dün 177 milyon 830 bin 759 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 177 milyon 965 bin 205 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

İlgili Haberler

Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Kamala Harris Berat Albayrak Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Acun Ilıcalı Hazar Ergüçlü Ferzan Özpetek
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Gökhan Gönül Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Daha Fazla Medya Kasım Milli Trabzon
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.11.2020 14:36:51. #1.15#
title