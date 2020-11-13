Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

13.11.2020 14:23 | Son Güncelleme: 13.11.2020 14:26
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1442 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1442 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 9 milyon 506 bin 69 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 7 milyon 975 bin 860 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1442 lira 1 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 6 milyon 577 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1485 lira 27 kuruş, satış fiyatı ise 1398 lira 75 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 177 milyon 753 bin 683 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 178 milyon 158 bin 412 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

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