Spot piyasada doğal gaz fiyatları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

10.11.2020 14:05 | Son Güncelleme: 10.11.2020 14:08
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1429 lira 6 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1429 lira 6 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyon 460 bin 770 lira oldu. Bu rakam pazar günü 5 milyon 321 bin 667 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1429 lira 6 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 7 milyon 271 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1471 lira 93 kuruş, satış fiyatı ise 1386 lira 19 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 163 milyon 78 bin 40 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 163 milyon 499 bin 742 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

İlgili Haberler

Bakan Dönmez: 'Hasarlı binalar dışında doğal gaz arzı sağlanamayan binamız kalmadı'
Bakan Dönmez: "Hasarlı binalar dışında doğal gaz arzı sağlanamayan binamız kalmadı"
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Ömer Çelik Devlet Bahçeli Mustafa Varank Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Coşkun Göğen Türkan Şoray İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Samatta Fatih Terim Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz
Daha Fazla İstifa Karabağ Sosyal Medya Berat Albayrak
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.11.2020 14:11:56. #1.14#
title