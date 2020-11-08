Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1425 lira 36 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1425 lira 36 kuruş olarak belirlendi.?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 777 bin 669 lira oldu. Bu rakam cuma günü 6 milyon 748 bin 920 liraydı.?

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1425 lira 36 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 44 bin metreküp olarak tespit edildi.?

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1468 lira 12 kuruş, satış fiyatı ise 1382 lira 60 kuruş olarak açıklandı.?

Türkiye'ye dün 149 milyon 94 bin 307 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 149 milyon 425 bin 365 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay