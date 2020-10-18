Spot piyasada doğal gaz fiyatları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

18.10.2020 14:13 | Son Güncelleme: 18.10.2020 14:16
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1313 lira 11 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1313 lira 11 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 17 milyon 793 bin 427 lira oldu. Bu rakam cuma günü 15 milyon 67 bin 570 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1313 lira 11 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 13 milyon 551 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1352 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 1273 lira 72 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 126 milyon 674 bin 619 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 124 milyon 57 bin 477 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Engin Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cansu Dere İbrahim Selim Erdem Tepegöz
Spor Metin Oktay Gökhan Gönül Garry Rodrigues Mahmut Tekdemir Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Maç Ateş Ekim Ateşkes
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.10.2020 14:16:27. #1.15#
title