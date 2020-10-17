Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

17.10.2020 14:19 | Son Güncelleme: 17.10.2020 14:22
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1312 lira 59 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1312 lira 59 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 15 milyon 67 bin 570 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 17 milyon 888 bin 159 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1312 lira 59 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 11 milyon 481 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1351 lira 97 kuruş, satış fiyatı ise 1273 lira 21 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 127 milyon 942 bin 60 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 128 milyon 107 bin 283 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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