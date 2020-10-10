Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

10.10.2020 14:11 | Son Güncelleme: 10.10.2020 14:14
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1307 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1307 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 15 milyon 361 bin 920 oldu. Bu rakam perşembe günü 11 milyon 853 bin 467 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1307 lira 99 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 11 milyon 736 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1347 lira 23 kuruş, satış fiyatı ise 1268 lira 75 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 119 milyon 161 bin 32 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 121 milyon 786 bin 666 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

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