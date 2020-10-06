Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

06.10.2020 14:05 | Son Güncelleme: 06.10.2020 14:08
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1299 lira 78 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1299 lira 78 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 11 milyon 814 bin 607 lira oldu. Bu rakam pazar günü 10 milyon 713 bin 500 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1299 lira 78 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 9 milyon 87 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1338 lira 77 kuruş, satış fiyatı ise 1260 lira 79 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 124 milyon 952 bin 497 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 125 milyon 262 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya

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