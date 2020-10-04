Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

04.10.2020 14:05 | Son Güncelleme: 04.10.2020 14:05
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1301 lira 91 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1301 lira 91 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 81 bin 311 lira oldu. Bu rakam cuma günü 5 milyon 170 bin 2 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1301 lira 91 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 6 milyon 206 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1340 lira 97 kuruş, satış fiyatı ise 1262 lira 85 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 118 milyon 362 bin 837 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 116 milyon 481 bin 469 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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