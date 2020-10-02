Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

02.10.2020 14:09 | Son Güncelleme: 02.10.2020 14:13
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1325 lira 96 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1325 lira 96 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 15 bin 374 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 4 milyon 955 bin 405 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1325 lira 96 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 774 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1365 lira 74 kuruş, satış fiyatı ise 1286 lira 18 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 130 milyon 375 bin 740 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 130 milyon 589 bin 183 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

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