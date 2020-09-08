Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1315 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
08.09.2020 14:31 | Son Güncelleme: 08.09.2020 14:35

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1315 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 358 bin 879 lira oldu. Bu rakam pazar günü 3 milyon 649 bin 814 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1315 lira 10 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 309 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1354 lira 55 kuruş, satış fiyatı ise 1275 lira 65 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 124 milyon 282 bin 887 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 125 milyon 32 bin 545 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

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