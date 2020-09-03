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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1310 lira 62 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
03.09.2020 14:13 | Son Güncelleme: 03.09.2020 14:16

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1310 lira 62 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 63 bin 710 lira oldu. Bu rakam salı günü 7 milyon 521 bin 776 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1310 lira 62 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 97 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1349 lira 94 kuruş, satış fiyatı ise 1271 lira 30 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 123 milyon 373 bin 891 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 124 milyon 989 bin 217 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

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