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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1309 lira 86 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
29.08.2020 14:13 | Son Güncelleme: 29.08.2020 14:13

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1309 lira 86 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 866 bin 691 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 4 milyon 444 bin 119 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1309 lira 86 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 474 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1349 lira 16 kuruş, satış fiyatı ise 1270 lira 56 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 122 milyon 10 bin 221 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 120 milyon 427 bin 737 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

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