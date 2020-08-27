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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1309 lira 74 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
27.08.2020 14:05 | Son Güncelleme: 27.08.2020 14:05

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1309 lira 74 kuruş olarak belirlendi.?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 208 bin 78 lira oldu. Bu rakam salı günü 6 milyon 854 bin 589 lira olarak gerçekleşmişti.?

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1309 lira 74 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 207 bin metreküp olarak tespit edildi.?

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1349 lira, satış fiyatı ise 1270 lira 45 kuruş olarak açıklandı.?

Türkiye'ye dün 117 milyon 242 bin 924 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 118 milyon 730 bin 382 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

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