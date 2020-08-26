Spot piyasada doğal gaz fiyatları Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1310 lira 21 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1310 lira 21 kuruş olarak belirlendi.?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 854 bin 589 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 6 milyon 608 bin 203 lira olarak gerçekleşmişti.?

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1310 lira 21 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 230 bin metreküp olarak tespit edildi.?

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1349 lira 52 kuruş, satış fiyatı ise 1270 lira 90 kuruş olarak açıklandı.?

Türkiye'ye dün 120 milyon 262 bin 127 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 119 milyon 713 bin 430 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA