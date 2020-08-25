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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1309 lira 57 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
25.08.2020 14:03 | Son Güncelleme: 25.08.2020 14:03

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1309 lira 57 kuruş olarak belirlendi.?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 608 bin 203 lira oldu. Bu rakam pazar günü 7 milyon 202 bin 193 lira olarak gerçekleşmişti.?

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1309 lira 57 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 30 bin metreküp olarak tespit edildi.?

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1348 lira 86 kuruş, satış fiyatı ise 1270 lira 28 kuruş olarak açıklandı.?

Türkiye'ye dün 97 milyon 234 bin 644 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 68 milyon 357 bin 52 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

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