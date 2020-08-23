Spot piyasada doğal gaz fiyatları Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1306 lira 18 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1306 lira 18 kuruş olarak belirlendi.?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 647 bin 552 lira oldu. Bu rakam cuma günü 5 milyon 507 bin 324 lira olarak gerçekleşmişti.?

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1306 lira 18 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 90 bin metreküp olarak tespit edildi.?

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1345 lira 37 kuruş, satış fiyatı ise 1266 lira 99 kuruş olarak açıklandı.?

Türkiye'ye dün 108 milyon 210 bin 829 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 107 milyon 717 bin 277 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA