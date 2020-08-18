Spot piyasada doğal gaz fiyatları Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1310 lira 48 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1310 lira 48 kuruş olarak belirlendi.?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 929 bin 341 lira oldu. Bu rakam pazar günü 6 milyon 193 bin 342 lira olarak gerçekleşmişti.?

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1310 lira 48 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 523 bin metreküp olarak tespit edildi.?

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1349 lira 79 kuruş, satış fiyatı ise 1271 lira 17 kuruş olarak açıklandı.?

Türkiye'ye dün 117 milyon 57 bin 73 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 118 milyon 93 bin 749 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA