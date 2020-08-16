Spot piyasada doğal gaz fiyatları Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1309 lira 81 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1309 lira 81 kuruş olarak belirlendi.?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 656 bin 268 lira oldu. Bu rakam cuma günü 2 milyon 936 bin 992 lira olarak gerçekleşmişti.?

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1309 lira 81 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 321 bin metreküp olarak tespit edildi.?

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1349 lira 10 kuruş, satış fiyatı ise 1270 lira 52 kuruş olarak açıklandı.?

Türkiye'ye dün 108 milyon 324 bin 648 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 108 milyon 367 bin 443 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA