Spot piyasada doğal gaz fiyatları Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı, 1393 lira 59 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı, 1393 lira 59 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün toplam işlem hacmi 21 milyon 99 bin 504 lira oldu. Bu rakam salı günü 15 milyon 343 bin 742 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 1393 lira 59 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 15 milyon 134 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1435 lira 40 kuruş, satış fiyatı ise 1351 lira 78 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 107 milyon 113 bin 796 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 108 milyon 147 bin 611 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA