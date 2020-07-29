Spot piyasada doğal gaz fiyatları Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 1387 lira 68 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 1387 lira 68 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 28 milyon 546 bin 139 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 16 milyon 933 bin 65 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 1387 lira 68 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 20 milyon 571 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1429 lira 31 kuruş, satış fiyatı ise 1346 lira 5 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 100 milyon 39 bin 874 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 99 milyon 437 bin 196 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA