Spot piyasada doğal gaz fiyatları Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1271 lira 65 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1271 lira 65 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyon 780 bin 846 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 6 milyon 239 bin 496 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1271 lira 65 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 8 milyon 470 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1309 lira 80 kuruş, satış fiyatı ise 1233 lira 50 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 107 milyon 937 bin 912 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 110 milyon 711 bin 623 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA