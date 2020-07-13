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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1286 lira 19 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
13.07.2020 14:17 | Son Güncelleme: 13.07.2020 14:53

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1286 lira 19 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 842 bin 325 lira oldu. Bu rakam cuma günü 3 milyon 920 bin 759 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1286 lira 19 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 213 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1324 lira 78 kuruş, satış fiyatı ise 1247 lira 60 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 93 milyon 790 bin 643 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 92 milyon 223 bin 832 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

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