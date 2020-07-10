Spot piyasada doğal gaz fiyatları Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1290 lira 78 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1290 lira 78 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 519 bin 374 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 5 milyon 155 bin 323 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1290 lira 78 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 725 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1329 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 1252 lira 6 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 109 milyon 894 bin 468 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 109 milyon 297 bin 251 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA