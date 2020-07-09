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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1292 lira 44 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
09.07.2020 14:07 | Son Güncelleme: 09.07.2020 14:54

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1292 lira 44 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 155 bin 323 lira oldu. Bu rakam salı günü 5 milyon 220 bin 214 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1292 lira 44 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 997 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1331 lira 21 kuruş, satış fiyatı ise 1253 lira 67 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 112 milyon 829 bin 127 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 111 milyon 79 bin 706 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

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