Spot piyasada doğal gaz fiyatları Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1293 lira 79 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1293 lira 79 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 360 bin 35 lira oldu. Bu rakam pazar günü 5 milyon 94 bin 475 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1293 lira 79 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 143 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1332 lira 60 kuruş, satış fiyatı ise 1254 lira 98 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 113 milyon 734 bin 372 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 115 milyon 880 bin 501 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA