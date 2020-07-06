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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1293 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
06.07.2020 14:15 | Son Güncelleme: 06.07.2020 15:05

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1293 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 302 bin 250 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 5 milyon 18 bin 756 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1293 lira 35 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 82 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1332 lira 15 kuruş, satış fiyatı ise 1254 lira 55 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 95 milyon 449 bin 855 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 93 milyon 704 bin 813 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

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