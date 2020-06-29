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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1489 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
29.06.2020 14:11 | Son Güncelleme: 29.06.2020 15:16

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1489 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 9 milyon 673 bin 754 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 11 milyon 733 bin 350 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1489 lira 75 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 6 milyon 494 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1534 lira 44 kuruş, satış fiyatı ise 1445 lira 6 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 55 milyon 910 bin 72 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 56 milyon 605 bin 703 metreküp olarak kayıtlara geçti

Kaynak: AA

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