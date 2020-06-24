Spot piyasada doğal gaz fiyatları Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1484 lira 44 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1484 lira 44 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 13 milyon 725 bin 268 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 9 milyon 964 bin 179 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1484 lira 44 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 9 milyon 245 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1528 lira 97 kuruş, satış fiyatı ise 1439 lira 91 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 76 milyon 605 bin 852 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 76 milyon 880 bin 12 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA