Spot piyasada doğal gaz fiyatları Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1457 lira 79 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1457 lira 79 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 26 bin 845 lira oldu. Bu rakam cuma günü 4 milyon 624 bin 378 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1457 lira 79 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 73 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1501 lira 52 kuruş, satış fiyatı ise 1414 lira 6 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 53 milyon 198 bin 317 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 54 milyon 8 bin 900 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA