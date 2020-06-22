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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1457 lira 79 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
22.06.2020 14:11 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:06

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1457 lira 79 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 26 bin 845 lira oldu. Bu rakam cuma günü 4 milyon 624 bin 378 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1457 lira 79 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 73 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1501 lira 52 kuruş, satış fiyatı ise 1414 lira 6 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 53 milyon 198 bin 317 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 54 milyon 8 bin 900 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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