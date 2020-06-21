Spot piyasada doğal gaz fiyatları Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1460 lira 96 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1460 lira 96 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 624 bin 378 lira oldu. Bu rakam cuma günü 18 milyon 156 bin 892 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1460 lira 96 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 164 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1504 lira 79 kuruş, satış fiyatı ise 1417 lira 13 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 62 milyon 154 bin 788 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 62 milyon 101 bin 119 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA