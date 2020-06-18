Spot piyasada doğal gaz fiyatları Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1460 lira 78 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1460 lira 78 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 18 milyon 851 bin 62 lira oldu. Bu rakam salı günü 16 milyon 379 bin 450 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1460 lira 78 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 12 milyon 902 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1504 lira 60 kuruş, satış fiyatı ise 1416 lira 96 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 80 milyon 253 bin 963 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 78 milyon 522 bin 778 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA