Spot piyasada doğal gaz fiyatları Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1462 lira 43 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1462 lira 43 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyon 432 bin 138 lira oldu. Bu rakam pazar günü 4 milyon 142 bin 370 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1462 lira 43 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 7 milyon 131 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1506 lira 30 kuruş, satış fiyatı ise 1418 lira 56 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 75 milyon 574 bin 189 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 78 milyon 491 bin 283 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA