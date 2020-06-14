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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1476 lira 24 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
14.06.2020 14:03 | Son Güncelleme: 14.06.2020 15:17

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1476 lira 24 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 159 bin 213 lira oldu. Bu rakam cuma günü 8 milyon 975 bin 599 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1476 lira 24 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 815 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1520 lira 53 kuruş, satış fiyatı ise 1431 lira 95 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 72 milyon 395 bin 417 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 72 milyon 785 bin 899 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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