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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1443 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
07.06.2020 14:23 | Son Güncelleme: 07.06.2020 14:23

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1443 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 12 milyon 546 bin 378 lira oldu. Bu rakam cuma günü 9 milyon 862 bin 256 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1443 lira 50 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 7 milyon 912 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1486 lira 81 kuruş, satış fiyatı ise 1400 lira 20 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 61 milyon 187 bin 591 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 62 milyon 385 bin 502 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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