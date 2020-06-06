Spot piyasada doğal gaz fiyatları Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1447 lira 43 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1447 lira 43 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 9 milyon 862 bin 256 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 12 milyon 849 bin 392 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1447 lira 43 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 6 milyon 816 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1490 lira 85 kuruş, satış fiyatı ise 1404 lira 1 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 73 milyon 269 bin 465 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 72 milyon 964 bin 168 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA