Spot piyasada doğal gaz fiyatları Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1442 lira 32 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1442 lira 32 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 11 milyon 629 bin 265 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 11 milyon 395 bin 896 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1442 lira 32 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 8 milyon 43 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1485 lira 59 kuruş, satış fiyatı ise 1399 lira 5 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 83 milyon 596 bin 256 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 82 milyon 280 bin 283 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA