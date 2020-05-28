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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1460 lira 48 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
28.05.2020 14:05 | Son Güncelleme: 28.05.2020 14:05

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1460 lira 48 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 903 bin 341 lira oldu. Bu rakam salı günü 3 milyon 317 bin 662 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1460 lira 48 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 343 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1504 lira 29 kuruş, satış fiyatı ise 1416 lira 67 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 87 milyon 163 bin 805 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 87 milyon 659 bin 383 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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