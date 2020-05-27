Spot piyasada doğal gaz fiyatları Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1461 lira 42 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1461 lira 42 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 317 bin 662 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 3 milyon 157 bin 53 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1461 lira 42 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 244 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1505 lira 26 kuruş, satış fiyatı ise 1417 lira 58 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 66 milyon 864 bin 868 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 68 milyon 108 bin 411 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA