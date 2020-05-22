Spot piyasada doğal gaz fiyatları Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1476 lira 14 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1476 lira 14 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 616 bin 256 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 9 milyon 801 bin 682 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1476 lira 14 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 480 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1520 lira 42 kuruş, satış fiyatı ise 1431 lira 86 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 78 milyon 129 bin 588 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 77 milyon 330 bin 464 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA