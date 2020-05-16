Spot piyasada doğal gaz fiyatları Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1478 lira olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1478 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 314 bin 910 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 5 milyon 522 bin 467 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1478 lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 303 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1522 lira 34 kuruş, satış fiyatı ise 1433 lira 66 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 92 milyon 890 bin 832 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 91 milyon 995 bin 490 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA