Spot piyasada doğal gaz fiyatları Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1472 lira 62 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1472 lira 62 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 928 bin 450 lira oldu. Bu rakam pazar günü 4 milyon 758 bin 807 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1472 lira 62 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 669 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1516 lira 80 kuruş, satış fiyatı ise 1428 lira 44 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 82 milyon 21 bin 828 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 82 milyon 106 bin 874 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA