Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1470 lira 20 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1470 lira 20 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 758 bin 807 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 3 milyon 606 bin 156 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1470 lira 20 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 238 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1514 lira 31 kuruş, satış fiyatı ise 1426 lira 9 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 82 milyon 841 bin 774 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 83 milyon 143 bin 330 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA