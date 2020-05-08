Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1441 lira 95 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1441 lira 95 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 313 bin 828 lira oldu. Bu rakam, çarşamba günü 5 milyon 303 bin 401 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1441 lira 95 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 282 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1485 lira 21 kuruş, satış fiyatı ise 1398 lira 69 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 96 milyon 317 bin 640 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 96 milyon 526 bin 491 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA