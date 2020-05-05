Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1415 lira 51 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1415 lira 51 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 736 bin 80 lira oldu. Bu rakam, pazar günü 4 milyon 82 bin 267 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1415 lira 51 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 747 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1457 lira 98 kuruş, satış fiyatı ise 1373 lira 4 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 91 milyon 827 bin 615 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 95 milyon 17 bin 872 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA