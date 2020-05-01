Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1416 lira 57 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1416 lira 57 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 438 bin 542 lira oldu. Bu rakam, çarşamba günü 5 milyon 866 bin 566 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1416 lira 57 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 957 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1459 lira 7 kuruş, satış fiyatı ise 1374 lira 7 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 87 milyon 836 bin 882 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 85 milyon 924 bin 85 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA