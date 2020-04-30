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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1400 lira 31 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
30.04.2020 14:10 | Son Güncelleme: 30.04.2020 14:10

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1400 lira 31 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 866 bin 566 lira oldu. Bu rakam, salı günü 6 milyon 963 bin 42 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1400 lira 31 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 173 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1442 lira 32 kuruş, satış fiyatı ise 1358 lira 30 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 81 milyon 468 bin 821 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 82 milyon 158 bin 290 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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