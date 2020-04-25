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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1364 lira 28 kuruş olarak belirlendi.

25.04.2020 14:18 | Son Güncelleme: 25.04.2020 14:18
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1364 lira 28 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 764 bin 195 lira oldu. Bu rakam, perşembe günü 2 milyon 936 bin 149 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1364 lira 28 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 750 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1405 lira 21 kuruş, satış fiyatı ise 1323 lira 35 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 92 milyon 802 bin 597 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 92 milyon 904 bin 536 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

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